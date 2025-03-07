شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار سيارات شفط مياه الأمطار فى الجيزة لتسهيل الحركة المرورية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تواصل محافظة الجيزة أعمال شفط مياه الأمطار من الطرق والشوارع الرئيسية والحيوية والمحاور المرورية ومطالع ومنازل الكباري والأنفاق لضمان عدم تأثيرها على الحركة المرورية، وذلك بعد تعرض العديد من قطاعات المحافظة لموجة هطول الأمطار اليوم الخميس.

وتابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، جهود شفط مياه الأمطار وتوزيع وانتشار المُعدات للتعامل السريع مع تداعيات الطقس غير المُستقر التي شهدتها المحافظة، وذلك لضمان تسهيل الحركة المرورية بكافه قطاعات المحافظة.

وأوضح محافظ الجيزة، أن جميع المعدات والفرق والأجهزة انتشرت على الفور وفقًا لخطة العمل المسبقة للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة عن هطول الأمطار ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين وأنفاق المحافظة، بالتنسيق بين فرق العمل بالأجهزة التنفيذية وشركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية، حيث يتم رفع التجمعات أولاً بأول مع إنتظام الحركة المرورية بجميع الشوارع والميادين.

وشدد المهندس عادل النجار، على الالتزام بالمتابعة المستمرة والدورية لتطهير خطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق الرئيسية والفرعية وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق، مع مراجعة كافة الاستعدادات والتمركزات للتعامل ومراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وأغطية بالوعات الصرف، وسرعة إتخاذ اللازم بإجراء الصيانة على الفور حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات.

ونبه على ضرورة استمرار جاهزية فرق التدخل السريع لمواجهة الظروف الطارئة أو انقطاع الكهرباء أو انسداد خطوط الصرف الصحي.

وأكد المحافظ، الاستعداد الكامل بكافة القطاعات والمديريات والمراكز والمُدن والأحياء واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة اي هطول للأمطار، لافتًا إلى انعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار الـ24 ساعة والتواصل الدائم مع كافة المديريات والقطاعات الخدمية.



سيارات شفط المياه



أعمال شفط المياه



جانب من سيارات الشفط



اعمال الشفط



سيارات شفط المياه فى الجيزة