شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. رصد التربيع الأول لقمر شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يزين القمر في طور التربيع الأول لشهر رمضان ، سماء الوطن العربي، اليوم الخميس، ويكون قد أكمل ربع المسافة في مداره حول الأرض هذا الشهر، وفق الجمعية الفلكية فة جدة.

ومن جانبه، قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة؛ إن القمر سيشرق بعد الظهر من الأفق الشمال الشرقي، وسيصل أعلى نقطة في السماء بالتزامن مع غروب الشمس، مشيراً إلى أنه بعد بداية الليل سيكون القمر مقترناً بكوكب المشتري؛ عملاق النظام الشمسي، وسيفصل بينهما 5 درجات، في ظاهرةٍ مشاهدة بالعين المجردة.

وأشار أبو زاهرة؛ إلى أن طور التربيع الأول يظهر نصف القمر مضاءً ونصفه الآخر مظلماً، وهو الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بوساطة المنظار أو التلسكوب، وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جداً، خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي؛ نظراً لتداخل الضوء والظلال؛ ما يعطي منظراً ثلاثي الأبعاد.

يذكر أن غالبية الدول العربية قد بأت صوم رمضان المبارك السبت الماضى ، ففي المملكة العربية السعودية، أعلن الديوان الملكي السعودي، أن المحكمة العليا قررت أن السبت، هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1446هـ، وفي الإمارات العربية المتحدة، أعلن ديوان الرئاسة ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك وان السبت الموافق الأول من شهر مارس 2025 هو أول أيام الشهر الفضيل في الإمارات، وفي عمان، أعلنت دائرة الإفتاء الأردنية أن السبت أول أيام شهر رمضان المبارك عقب ثبوت هلال الشهر المعظَّم في سماء المملكة.

وفي فلسطين، أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى محمد حسين، أن السبت، هو أول أيام شهر رمضان المبارك.