شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “موانئ” و”دي بي ورلد” تطلقان توسعة محطة الحاويات الجنوبية بجدة بـ3 مليارات ريال والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - دشنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” بالتعاون مع مجموعة “دي بي ورلد” العالمية، أعمال توسعة وتطوير محطة الحاويات الجنوبية بميناء جدة الإسلامي؛ لتعزيز القدرات التشغيلية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للميناء، بقيمة استثمارية تبلغ 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) وذلك برعاية معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وحضور رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة “دي بي ورلد” العالمية سلطان أحمد بن سليّم، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

ويسهم هذا المنجز النوعي الذي تم بالشراكة مع القطاع الخاص في تعزيز مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًّا عالميًّا وفق رؤية المملكة 2030، وزيادة قدرتها على تحفيز صناعة النقل والخدمات اللوجستية، وتحقيق التنمية المستدامة، ودعم النمو الاقتصادي، والإسهام في رفع تصنيف المملكة بالمؤشرات والتصنيفات الدولية، إلى جانب تعزيز حركة التجارة والتصدير العالمية، ودعم سلاسل الإمداد، فيما تسهم أعمال التوسعة التي شهدتها المحطة الجنوبية في تعزيز الأداء التشغيلي، من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية من 1,8 مليون حاوية قياسية، إلى 4 ملايين حاوية قياسية.

وشملت جهود تحديث محطة الحاويات الجنوبية الاستعانة بأحدث تقنيات الأتمتة والرقمنة والأنظمة الذكية؛ لتحسين الكفاءة التشغيلية، وتقليص زمن معاملات البوابات من دقيقتين إلى 10 ثوانٍ فقط، مدعومة بتقنيات إنترنت الأشياء (IoT) لتتبع البضائع، والذكاء الاصطناعي لتحليل الحمولات بدقة.

وأُدخلت رافعات الساحة المؤتمتة والكهربائية، إلى جانب توسيع أسطول الرافعات الساحلية، إذ سيرتفع العدد من 14 إلى 17 بنهاية العام الحالي 2025م.

كذلك زادت السعة الاستيعابية للحاويات المبردة من 1,200 إلى 2,340 حاوية، لمواجهة الطلب المتزايد على شحنات المواد الغذائية والأدوية، فيما تعمل “دي بي ورلد” على تطوير منشأة مجهزة لفحص ما يصل إلى 75 حاوية مبردة بوقت واحد، وهي الأكبر من نوعها في المملكة، إضافة إلى ذلك تمتد محطة الحاويات الجنوبية على طول رصيف يبلغ 2,150 مترًا، بما في ذلك رصيف مياه عميقة بعمق 18 مترًا، مما يسهل استقبال ما يصل إلى خمس سفن حاويات ضخمة في آنٍ واحد.

وتسعى “موانئ” بالتعاون مع “دي بي ورلد” إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 50% خلال السنوات الخمس المقبلة بالمحطة، عبر استخدام الرافعات والشاحنات الكهربائية، إضافة إلى تصاميم المباني الخضراء، وأنظمة إعادة تدوير المياه، بما يعزز جودة الهواء، ويؤكد مكانة الميناء بوصفه نموذجًا رائدًا لعمليات الموانئ المستدامة.

وإلى جانب المحطة، تستثمر “دي بي ورلد” في إنشاء منطقة لوجستية، تمتد على مساحة 415,000 متر مربع؛ لتوفير أحدث خدمات التخزين والتوزيع والشحن، مما يعزز مكانة ميناء جدة الإسلامي بصفته مركزًا رئيسًا يربط طرق التجارة بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، كما يسهم تكامل المنطقة مع المحطة في تسريع عمليات نقل البضائع وزيادة الكفاءة، ومن المقرر الانتهاء من المشروع في الربع الثاني من عام 2026م.

يذكر أن تطوير المحطة الجنوبية يأتي ضمن عقود الإسناد التي أبرمتها “موانئ” مع مجموعة “دي بي ورلد” العالمية”، و “محطة بوابة البحر الأحمر” بميناء جدة الإسلامي بقيمة استثمارات تناهز 9 مليارات ريال وفقًا لصيغة البناء والتشغيل والنقل ( BOT )، التي تُعد واحدةً من أكبر عقود التخصيص بالمملكة، وأكبر عقود الإسناد والتشغيل في تاريخ الموانئ السعودية.

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