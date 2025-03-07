شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متوسطة إلى غزيرة على الرياض والدفاع المدني ينصح بالحذر والان نبدء بالتفاصيل

أمطار رعدية يوم الجمعة

الدمام - شريف احمد - تواصل هطول الأمطار مساء الخميس على العاصمة الرياض، وتشير توقعات المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، إلى استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة اليوم الجمعة على أجزاء من منطقة الرياض.تشمل الأمطار العاصمة، ومحافظات الدرعية، وضرما، والمزاحمية، وعفيف، والدوادمي، والقويعية، وشقراء، والغاط، والزلفي، والمجمعة، وثادق، ورماح، والرين.كما تشمل الحالة المطرية حريملاء، والخرج، والدلم، والحريق، وحوطة بني تميم، ومرات، والأفلاج، السليل، ووادي الدواسر.يصاحب الأمطار رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.وأهاب الدفاع المدني بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة ومكة المكرمة والرياض والقصيم والشرقية والحدود الشمالية والجوف.في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق عسير والمدينة المنورة وحائل.كذلك على أجزاء من منطقة تبوك، ولا يُستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعاتها (جبل اللوز - علقان - الظهر).كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.