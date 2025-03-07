انت الان تتابع خبر الزرفي: خارطة الأهداف الأمريكية لن تستثني أي فصيل بالمنطقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الزرفي خلال حديثه لبرنامج "من الأخير" الذي تبثه السومرية الفضائية، "حديثي بشأن الحشد كان رد غير مباشر على ما طرحه رئيس الحشد الشعبي في أحد اللقاءات أن الحشد عبارة عن مجموعة عقائدية تحافظ على النظام السياسي..".

وأضاف "وظيفة الحشد وظيفة وطنية كبيرة ساهمت في تحرير العراق ودحر الإرهاب وتحجيمها يعطيها صفة غير مقبولة".

وأشار الزرفي الى أن "العراق بلد فيدرالي اتحادي معرف في الدستور وهويته عرفها الدستور"، موضحا "كل وظائف الأجهزة الأمنية هي خدمية للصالح العام ولا امتياز لأي دائرة او أي صنف من القوات الأمنية او العسكرية على الاخر الا بما يخدم البلد ويدافع عنه".

وبشأن كيف التعاطي مع ملف الحشد، قال الزرفي "اطلب ان تتحدد الوظيفة العامة لهذا النشاط مثل ما تم تحديد وظيفة وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات".

وأضاف "كل المؤسسات يجب ان تتعرف بشكل حقيقي وواقعي"، موضحا "الحشد يجب ان تكون قيادته واضحة وعسكرية".

الى ذلك، لفت الزرفي الى أن "خارطة الأهداف الأمريكية سوف لن تستثني أي فصيل مسلح في المنطقة ليس في العراق فقط"، مشددا بالقول "العملية مستمرة وكلها عبارة عن وقت ويجب أن لا نضحي بأولادنا".