شكرا لقرائتكم خبر عن معهد التغذية يكشف معلومات هامة حول تناول أدوية الضغط فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة أسماء متولي أمين، أخصائی المعلومات الدوائية، رئيس مركز المعلومات الدوائية بالمعهد القومى للتغذية، أنه يفضل تناول أدوية الضغط بعد الانتهاء من الإفطار بفترة، لتجنب الشعور بالدوخة، وحتى يكون الجسم استرجع كمية من السوائل.

وأوصت رئيس مركز المعلومات الدوائية بالمعهد القومى للتغذية، بتجنب الأطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة من الملح والأطعمة الغنية بالدهنيات.

وتابعت: يفضل التركيز على منتجات الحليب قليلة الدسم فلها دورًا هامًا في تنظيم ضغط الدم، والخضار والفواكه والحبوب الكاملة التي تعد مصدرًا أساسيًا للبوتاسيوم الذي يساهم في التحكم في ضغط الدم، والبقوليات نظرًا لاحتوائها على كمية كبيرة من الألياف الغذائية ومعادن المغنيسيوم والبوتاسيوم.

ونصحت بأنه يفضل شرب كمية كافية من الماء والعصائر غير المحلاة لتجنب الجفاف وتجنب مشروب العرقسوس والمشروبات التى تحتوى على الكافيين.