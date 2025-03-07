شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الجمعة 7-3-2025 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية العاملة بالسوق المصري على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار، وسجل سعر الدولار فى التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 7-3-2025 ، فى البنك المركزي 50.64 جنيه للشراء ،و 50.77 جنيه للبيع ،وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.63 جنيه للشراء و 50.73 جنيه للبيع
ويقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى ،فى البنوك العامله فى السوق المصري.
سعر الدولار البنك الأهلى المصرى
وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى:
50.63 جنيه للشراء.
50.73 جنيه للبيع.
50.63 جنيه للشراء.
50.73 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
50.63 جنيه للشراء
50.73 جنيه للبيع سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
50.62 جنيه للشراء.
50.72 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة
50.51 جنيه للشراء
50.61 جنيه للبيع. سعر الدولار فى مصرف ابو ظبى الاسلامى
50.71 جنيه للشراء
50.81 جنيه للبيع
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