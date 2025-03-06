مناوي : تشكيل حكومة موازية سيؤسس لتفكيك السودان

أشاد حاكم إقليم دارفور ، ورئيس حركة جيش تحرير السودان ، مني أركو مناوي بالمواقف الدولية الرافضة لتشكيل حكومة موازية في السودان. واعتبر في تغريدة له عبر حسابه على ” الفيسبوك ” أن تشكيل الحكومة الموازية سيؤسس لتفكيك السودان. واستطرد قائلاً ( هذه سانحة لمخاطبة المجتمعين في نيروبي ، أن تضعوا وحدة السودان أولوية ، وأن تنأوا عن الإملاءات في مبادراتكم للحل الشامل ، والذي هو هدفنا جميعاً. سونا

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