شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام 23 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل

أمطار رعدية يوم الجمعة

الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 23 درجة مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة العظمى اليوم الجمعة.وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:- الدمام 23 درجة مئوية.- مكة المكرمة 27 درجة مئوية.- المدينة المنورة 25 درجة مئوية.- الرياض 26 درجة مئوية.- جدة 28 درجة مئوية.- أبها 21 درجة مئوية.- تبوك 16 درجة مئوية.- بريدة 23 درجة مئوية.- حائل 18 درجة مئوية.- الباحة 17 درجة مئوية.- عرعر 16 درجة مئوية.- سكاكا 19 درجة مئوية.- جازان 31 درجة مئوية.- نجران 36 درجة مئوية.- الخرج 30 درجة مئوية.- المجمعة 22 درجة مئوية.- وادي الدواسر 35 درجة مئوية.- الدوادمي 25 درجة مئوية.- شرورة 36 درجة مئوية.يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة ومكة المكرمة والرياض والقصيم والشرقية والحدود الشمالية والجوف.في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق عسير والمدينة المنورة وحائل.كذلك على أجزاء من منطقة تبوك، ولا يُستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعاتها (جبل اللوز - علقان - الظهر).كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.