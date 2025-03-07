لايف ستايل

الامارات | صدور العدد 66 من مجلة المسرح

0 نشر
الشارقة - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | صدور العدد 66 من مجلة المسرح 1/2
  • الامارات | صدور العدد 66 من مجلة المسرح 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن صدور العدد 66 من مجلة المسرح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صدر العدد 66 من مجلة المسرح التي تصدرها شهرياً دائرة الثقافة في الشارقة، متضمناً مجموعة متنوّعة من المقالات والحوارات والمتابعات والقراءات حول أبرز الأحداث المسرحية عربياً ودولياً.

وتصدرت العدد شهادات تثمين وتقدير لعدد من الفنانين والأكاديميين المسرحيين الجزائريين لجهود صاحب السموّّ حاكم الشارقة في دفع وتطوير مسيرة المسرح العربي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements