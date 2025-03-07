الامارات | صدور العدد 66 من مجلة المسرح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صدر العدد 66 من مجلة المسرح التي تصدرها شهرياً دائرة الثقافة في الشارقة، متضمناً مجموعة متنوّعة من المقالات والحوارات والمتابعات والقراءات حول أبرز الأحداث المسرحية عربياً ودولياً.

وتصدرت العدد شهادات تثمين وتقدير لعدد من الفنانين والأكاديميين المسرحيين الجزائريين لجهود صاحب السموّّ حاكم الشارقة في دفع وتطوير مسيرة المسرح العربي.