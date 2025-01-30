شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية فى الجيزة برقم الجلوس.. استعلم الآن والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية، على موقعها الرسمي، وذلك بعد اعتمادها من قبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وأشارت المديرية في بيان لها إلى أنه يمكن للطلاب وأولياء الأمور، الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي، اضغط هنا…

وقال محافظ الجيزة، إن نسبة نجاح الطلاب بلغت 85.90%، حيث تجاوز الحد الأدنى عدد 174745 طالب وطالبة من إجمالى عدد 204325 متقدم للامتحانات حضر منهم 203435.

وأضاف المحافظ أن نسبة نجاح الطلاب بالقسم المهنى بلغت 98.39% بعد تجاوز 244 طالب وطالبة للحد الأدنى من إجمالى 271 متقدم للامتحانات حضر منهم 248 طالب وطالبة.

وأشار إلى أن نسبة النجاح لمدارس الصم وضعاف السمع بلغت 100%، حيث تجاوز عدد 62 طالب وطالبة للحد الأدنى، وكذا بلغت نسبة النجاح لمدارس المكفوفين 100%، حيث تجاوز جميع الطلاب المتقدمين للامتحانات والبالغ عددهم 22 طالب وطالبة للحد الأدنى.



