شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يتفقد التجهيزات النهائية بمحطة رفع الصرف الصحى فى دهشور والان مع تفاصيل الخبر

تفقد إبراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، التجهيزات النهائية بمحطة رفع الصرف الصحى الرئيسية بدهشور، وذلك فى إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بالمرور الميدانى المستمر بنطاق مراكز ومدن المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة لمواطنين الوحدات المحلية والقرى.

وتابع نائب محافظ الجيزة، تجارب التشغيل داخل المحطة تمهيدًا للبدء فى أعمال وصلات الصرف الصحى للمنازل وتشغيل خدمة الصرف الصحى بقرية دهشور خلال الفترة القادمة، مشددًا على سرعة الانتهاء من الأعمال طبقًا للجدول الزمنى المحدد للمشروع.

وعاين نائب المحافظ، كوبرى طريق سقارة السياحى على ترعة شبرامنت قبل بدء أعمال أحلال وتجديد الكوبرى، موجهًا مسؤولى الرى بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية وشركات المرافق المتعارضة مع أعمال أحلال وتجديد الكوبرى وذلك قبل بدء الأعمال.

رافق نائب المحافظ، محمود شنب رئيس مركز البدرشين، والمهندس عبد الحميد البركاوى رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لمحافظتى القاهرة والجيزة، والمهندس محسن عبد الرشيد مدير عام رى الجيزة، والمهندس أحمد الحسينى مدير عام التوسع الأفقى ببنى سويف، والمهندسة مى صلاح الدين المشرف العام على مشروعات وسط الجيزة بالجهاز التنفيذى لمياة الشرب والصرف الصحى، والمهندس عصام عبد العاطى مدير عام شبكات المياه بالبدرشين والحوامدية بشركة مياه الجيزة وأبو النمرس، والمهندس أحمد فرغلى مدير عام الصرف الصحى بالبدرشين والعياط بشركة مياه الجيزة، ومسؤولى الشركات المنفذة للأعمال.