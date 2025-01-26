شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب ومحافظ القاهرة يشهدان فعاليات اليوم الرياضي لنزلاء المؤسسة العقابية بالمرج والان مع تفاصيل الخبر

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، فعاليات اليوم الرياضي الذي أقيم لنزلاء المؤسسة العقابية بالمرج، بتنظيم من وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، جاء ذلك في إطار الاحتفال بعيد الشرطة، تأكيداً على دور الدولة في دعم جميع فئات المجتمع.

تضمن اليوم مجموعة من الأنشطة التي هدفت إلى دمج النزلاء في المجتمع وإبراز الجوانب الإيجابية لديهم، حيث تم تنظيم ندوة توعوية ناقشت أهمية التنمية الذاتية والسلوك الإيجابي، بالإضافة إلى فعاليات رياضية متنوعة شملت ألعاباً جماعية وفردية تنافسية، لتحفيز النزلاء على ممارسة الرياضة كوسيلة للارتقاء بالنفس وتعزيز الصحة الجسدية والنفسية.



حيث استمع وزير الشباب والرياضة ومحافظ القاهرة في بداية زيارتهم للمؤسسة العقابية والحضور إلى شرح توضيحى حول أوجه الخدمات والرعاية المقدمة للأبناء بالمؤسسة.

وتفقد وزير الشباب والرياضة الورش الإنتاجية من الحدادة والنجارة والخياطة و شاهد انتاج الابناء من المنتجات الخشبية والاشغال اليدوية والملابس، كما شارك فى حوار مفتوح مع الأبناء حول دور الرياضة وآثارها فى تعديل سلوك الأبناء، مقدما التهنئة لوزارة الداخلية فى إطار الاحتفال بعيد الشرطة الـ73 معربا عن تقديره للدور العظيم الذى يقوم به رجال الشرطة فى حماية الجبهة الداخلية.

واكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى دور وزارة الشباب والرياضة والاهتمام بدعم الشباب وتنميتهم بالشراكة مع مؤسسات الدولة ذات الصلة بالعمل الشبابي، مضيفا أن فعالية اليوم تستهدف المزيد من التعاون بين وزارات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي ووزارة الداخلية لتقديم العديد من الخدمات والأنشطة لتنمية وصقل المهارات الرياضية لدى الأبناء وتنفيذ عدد من الأنشطة التى تصقل مواهبهم وتفتح الباب أمام اكتشاف المواهب الرياضية منهم فى الألعاب الرياضية المختلفة، مؤكدا أن الرياضة أسلوب حياة وأداة لتهذيب السلوك، ومشددا على أهمية وجود النموذج والقدوة وترسيخ قيم الولاء الانتماء للمجتمع.

من جانبه، أعرب الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة عن تقديره للجهود المبذولة لتنظيم هذا الحدث، مشيراً إلى أن الأنشطة الرياضية تمثل عنصراً مهماً في تحقيق التوازن النفسي والاجتماعي للنزلاء.

كما أعرب أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي عن سعادته بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وزارة الشباب و الرياضة فى إقامة فعاليات يوم رياضي لأبنائنا من نزلاء المؤسسة العقابية بالمرج، مشيرا إلى أن المؤسسة العقابية هى الوحيدة على مستوى الجمهورية المنوط بها تأهيل و رعاية الأطفال المودعين بأحكام قضائية من سن 15 إلى سن 18 سنة، وتعتبر نموذجاً للشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الداخلية لتحقيق كافة أوجه الرعاية التي كفلها القانون وأكدت عليها الدولة .



شهد الاحتفالية م. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وأحمد عبد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.



يوم رياضى للنزلاء