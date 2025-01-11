شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة تنموية شاملة من جامعة القاهرة لقرية كفر واصلين بمركز أطفيح بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة غادة عبد الباري القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة تنموية شاملة لقرية "كفر واصلين" بمركز أطفيح بمحافظة الجيزة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومحافظة الجيزة، ومؤسسة حياة كريمة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وبنك الكساء المصري.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، ان القوافل جامعة القاهرة تعكس روح التكافل والتعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن القافلة نجحت في تحقيق أهدافها، حيث توافد عليها مئات المواطنين للاستفادة من الخدمات المتنوعة التي قدمتها، حيث استفاد منها حوالي 1537 مواطنًا، منهم 637 استفادوا من الخدمات الطبية حيث تم علاجهم وصرف الادوية لهم بالمجان، في تخصصات الرمد، والباطنة، والعظام، والأطفال، والجلدية، والأنف والأذن والحنجرة، والأسنان، والمسالك البولية، والعلاج الطبيعي، إلى جانب تحويل بعض الحالات لمستشفيات جامعة القاهرة لاجراء الجراحات واستكمال العلاج.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن القافلة قدمت خدماتها التوعوية لحوالي 870 مواطنًا من الأهالي، كما قدمت الخدمات البيطرية لحوالي 40 مزارعا وتم توعيتهم بالطرق السليمة لرعاية الثروة الحيوانية، وقدمت الخدمات التوعوية من خلال صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي لتعريفهم بمخاطر الإدمان والتعاطي والتدخين.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة غادة عبد الباري القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى إطلاق الجامعة القوافل التنموية الشاملة لتقديم الخدمات الصحية والمجتمعية لآلاف من الأهالي والاهتمام بهم على الوجه الأكمل، لمواصلة دورها الريادي في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بما يعكس رؤيتها لتعزيز الشراكة مع الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتلبية احتياجات الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع، مؤكدًة أن الجامعة ليست مؤسسة من أجل التعليم والبحث العلمي فقط، بل يمتد دورها لخدمة المجتمع والبيئة المحيطة.

جدير بالذكر، أن القافلة التنموية الشاملة لقرية " كفر واصلين" بمركز أطفيح بمحافظة الجيزة قد ضمت نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس من الكوادر المتميزة في التخصصات المختلفة من كليات طب قصر العيني، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والصيدلة، والتمريض، والطب البيطري، والزراعة، والدراسات العليا للتربية، والتربية للطفولة المبكرة، ومركز الدعم النفسي وإعادة بناء الذات، و"بيت التطوع" صندوق مكافحة وعلاج التعاطي والإدمان.



قافلة تنموية شاملة من جامعة القاهرة لقرية كفر واصلين بمركز أطفيح بالجيزة



القافلة الشاملة بقرية كفر واصلين بمركز أطفيح