شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب الأمريكى يصوت للجمهورى مايك جونسون رئيسا له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار أعضاء مجلس النواب الأمريكي، اليوم الجمعة الجمهورى، مايك جونسون رئيسا له، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، وذلك في الجولة الثانية من التصويت بعد خسارته الجولة الأولى.

وذكرت وسائل إعلام في وقت سابق، أن مايك جونسون، النائب عن ولاية لويزيانا، قد أمضى الأيام الماضية يعمل عبر الهاتف ويلتقى مع المشرعين فى الكابيتول حتى مساء الخميس فى محاولة لفهم أفضل لمخاوف نحو ستة من النواب المتشددين الذين يحتاج دعمهم فى انتخابات رئاسة المجلس، والتى ستبدأ اليوم، وينتمى العديد من المتشككين إلى تجمع "حرية المجلس" من المحافظين المتشددين، وهو التجمع الذى أمضى العام الماضى فى ضغط قادته من أجل الحد من الإنفاق الحكومى.

وللفوز احتاج جونسون إلى 218 صوتا لو كان كل أعضاء مجلس النواب حاضرين، ويتم التصويت لاختيار رئيس المجلس بالاسم. ومع استقالة النائب مات جايتز الشهر الماضى، فإن الجمهوريين سيبدأون العام بـ 219 مقعدا فقط، مما يعنى أن جونسون يمكن أن يخسر بسبب صوت جمهورى واحد.

وقال النائب توماس ماسى إنه سيصوت بالتأكيد ضد جونسون، ومن ثم فإن الأخير يحتاج إلى الفوز بكافة أصوات الجمهوريين الآخرين.

وفى مقابلة مع فوكس نيوز الخميس، قال جونسون إن المحادثات ركزت على الإصلاحات فى مجلس النواب. وقال مصدران مطلعان على النقاش، رفضا الكشف عن هويتهما، إن جونسون كان يشير إلى جهود لضمان أن يمرر الجمهوريون بالمجلس سريعا تشريعا محافظا مع الحد من الإنفاق أيضا.