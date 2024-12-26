شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات مهمة من وزارة التعليم بشأن الامتحان الإلكترونى لأولى وثانية ثانوى والان مع تفاصيل الخبر

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية، موضحة أنه بشأن الإجراءات الجاري اتخاذها للإعداد والتجهيز لعقد امتحانات نصف العام 2025 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ، يرجى اتخاذ الإجراءات التالية :

التوجيه لمديري الإدارات التعليمية بالتنبيه مشددا على المختصين بإعداد الامتحانات (التطوير التكنولوجي - التوجيه) نحو الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بتجهيز ومراجعة وإتاحة الامتحانات الإلكترونية من خلال المنصة الإلكترونية للامتحانات قبل بداية الامتحانات بوقت كافي والرجوع للدعم الفني لتلافي أي ملاحظات.

- التنبيه المشدد على المسئولين عن إدخال بيانات الموجهين المختصين بإنشاء الاختبارات الإلكترونية بالانتهاء من كافة أعمال الاضافات والتعديلات على بيانات الموجهين واضعي الامتحانات ، وذلك من خلال التطبيق الالكتروني لاستمارة الموظف https://teacher.emis.gov.eg وذلك في موعد غايته اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 .

- التنبيه على المدارس الثانوية المجهزة تكنولوجيا بضرورة مراجعة كافة عناصر البنية التكنولوجية بها والتأكد من صلاحيتها وتشغيلها للحصول على التحديثات الواجب توافرها لإدارة الاختبارات الالكترونية والرجوع للدعم الفني في حالة وجود أعطال.

- التنبيه مشددا على المدارس الثانوية التابعة للمديريات بضرورة متابعة انتهاء جميع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي من تسجيل الاستمارة الالكترونية الخاصة بتدقيق بياناتهم المسجلة على قاعدة البيانات بعد الانتهاء من استلام وتفعيل البريد الالكتروني الموحد الخاص بكل طالب من خلال الرابط moe-register.emis.gov.eg ، حيث سيتم اتاحة الاستمارة الالكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي حتى يوم الخميس الموافق 2 يناير 2025 ، على أن تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة في حالة وجود أي أعطال من خلال التطبيق الالكتروني لاستمارة بيانات الطلاب.

- تقوم المدارس الثانوية بالانتهاء من كافة التعديلات اللازمة على بيانات الطلاب وطباعة التقارير الخاصة بمراجعة البيانات التفصيلية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي من خلال التطبيق الالكتروني لإستمارة بيانات الطلاب ، والتي تشمل كافة البيانات المتعلقة بالاختبارات الالكترونية وهي ( اللغة الأولى - اللغة الثانية - الشعبة - التخصص - طلاب الدمج بالتعليم - طلاب المنازل) ، وذلك بعد مراجعة وتدقيق جميع البيانات الواردة بالتقارير والتأكد من صحتها ، واستيفاء كافة التوقيعات اللازمة على أن يتم تسليم التقارير النهائية لبيانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي المتقدمين لـ امتحانات نصف العام 2025 إلى إدارة شئون الطلاب بالإدارة التعليمية وذلك في موعد غايته 2 يناير 2025.