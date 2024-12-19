شكرا لقرائتكم خبر عن الفئات المكرمة فى مسابقة الأم المثالية لعام 2025.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة التضامن الاجتماعي في تلقى طلبات الاشتراك فى مسابقة الأم المثالية لعام 2025 ويستمر تلقى طلبات التقديم حتى يوم الخميس الموافق 16 يناير 2025 بمديريات التضامن الاجتماعى على مستوى محافظات الجمهورية.

وتتضمن الفئات المُكَّرمة لهذا العام الأم المثالية على مستوى المحافظات، وأم بديلة "واحدة" قامت برعاية ابن من الأبناء كريمي النسب داخل أسرتها، أو أم بديلة أنسة " كفالة بدون زواج"، فضلا عن أم مثالية "واحدة" لابن أو أكثر من الأشخاص ذوي الإعاقة حاصل أحد أبنائها على بطولة دولية ومتفوق في إحدى المجالات " الرياضية- العلمية- الفنية"، بالإضافة إلى أم لشهيد من القوات المسلحة يتم ترشيحها من وزارة الدفاع، وأم لشهيد من الشرطة، يتم ترشيحها من وزارة الداخلية.