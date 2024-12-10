شكرا لقرائتكم خبر عن فرص عمل بالسعودية بمرتبات تصل 15 ألف ريال.. طرق التقديم والأوراق المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لليوم الثالث على التوالي، تواصل وزارة العمل استقبال طلبات الراغبين فى التقدم على وظائف بالسعودية، في عدد من التخصصات الهندسية، والإدارية للعمل في مشاريع البنية التحتية، ومحطات معالجة المياه بالمملكة العربية السعودية، بمرتبات تصل إلى 15 ألف ريال سعودى، وفقا للخبرة.

ويستعرض في هذا التقرير، كافة الأوراق اللازمة وخطوات التقديم بتلك الوظائف، وهى:

(1) الـ وظائف المتاحة ومرتبات كل منهم:1- عدد 5 مهندسين مدني، ويشترط للتقدم:- الحصول على بكالوريوس الهندسة المدنية ويُفضل ماجستير.- خبرة من 5 إلى 15 سنة فى مشاريع معالجة مياه الصرف الصحى، والبنية التحتية.- تتراوح مرتباتهم من 7500 إلى 15 ألف ريال حسب الخبرة.

2- عدد 5 مهندسين ميكانيكا، ويشترط للتقدم:

- الحصول على بكالوريوس فى الميكانيكا، ويفضل ماجستير.

- خبرة من 5 إلى 15 سنة فى مشاريع معالجة مياه الصرف الصحى.

- تتراوح مرتباتهم من 7500 إلى 15 ألف ريال حسب الخبرة.



3- عدد 5 مهندسين كهرباء، ويشترط للتقدم:

- الحصول على بكالوريوس الهندسة الكهربائية، ويفضل ما جستير.

- خبرة من 5 إلى 15 سنة فى مشاريع معالجة مياه الصرف الصحى.

- تتراوح مرتباتهم من 7500 إلى 15 ألف ريال حسب الخبرة.

4- عدد 2 محاسبين "ذكور"، ويشترط للتقدم:

- الحصول على بكالوريوس محاسبة أو مالية، أو إدارة أعمال.

- خبرة من 5 إلى 7 سنوات فى مشاريع البنية التحتية أو الخدمات العامة والمشاريع أو مجال ذات صلة.

- تتراوح مرتباتهم من 6000 إلى 10 آلاف ريال حسب الخبرة.