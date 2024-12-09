شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار رد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا.. بالأسماء والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الإثنين، قرار وزارة الداخلية برد الجنسية المصرية لكل من الواحد والعشرين شخصًا المدرجة أسماؤهم بالكشف التالي "أولهم هشام فوزى محمد وآخرهم سوزان صبري الشافعي".

صدر القرار بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

كما نشرت الجريدة قرار بإبعاد شخصين من دولتي اليمن والسنغال خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.

قرار رد الجنسية المصرية

أسماء طالبي رد الجنسية

قرار إبعاد مواطن يمني خارج البلاد





قرار إبعاد مواطن سنغالي خارج البلاد