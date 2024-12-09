أخبار مصر

الجريدة الرسمية تنشر قرار رد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا.. بالأسماء

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار رد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا.. بالأسماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب ـ محمد أبو ضيف

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 10:22 ص

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الإثنين، قرار وزارة الداخلية برد الجنسية المصرية لكل من الواحد والعشرين شخصًا المدرجة أسماؤهم بالكشف التالي "أولهم هشام فوزى محمد وآخرهم سوزان صبري الشافعي".

صدر القرار بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

كما نشرت الجريدة قرار بإبعاد شخصين من دولتي اليمن والسنغال خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.

1

قرار رد الجنسية المصرية

2

أسماء طالبي رد الجنسية

3

قرار إبعاد مواطن يمني خارج البلاد

4
 

قرار إبعاد مواطن سنغالي خارج البلاد

 

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements