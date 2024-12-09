شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة السياحة: لا تغيير في توقيتات الحج السياحي و20 ديسمبر آخر موعد للطلبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة إنه لا نية على الاطلاق لتغيير التوقيتات الخاصة بإجراءات الحج السياحي والتي تضمنتها الضوابط المنظمة للحج والتي اعتمدها وزير السياحة والآثار تعمل طبقا لها كافة الشركات المنظمة للحج السياحي.

ونفت الغرفة جملة وتفصيلا ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية منسوبا لمصدر بوزارة السياحة أنه يتم دراسة مد باب التقديم للحج السياحي حتى آخر شهر ديسمبر الحالي وإجراء القرعة أوائل يناير المقبل، وشددت الغرفة على أن هذا الكلام عار تماما من الصحة ولا أساس له وتؤكد الغرفة إنها تواصلت مع كبار مسؤولي وزارة السياحة والآثار والذين أكدوا عدم صحة تلك التصريحات وأنها لم تصدر من اي من مسؤولي الوزارة

وتهيب الغرفة بكافة وسائل الإعلام تحري الدقة فيما تنشر منعا لحدوث بلبلة لدي آلاف المواطنين الذين تهفوا قلوبهم لزيارة بيت الله الحرام وأداء الفريضة.