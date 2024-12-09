شكرا لقرائتكم خبر عن تداول صورة لوصول بشار الأسد إلى العاصمة الروسية موسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، صورة لوصول بشار الأسد إلى العاصمة الروسية موسكو وذلك بعد إعلان التليفزيون السورى انهيار نظام بشار الأسد.



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وكشفت مصادر في الكرملين أن روسيا قررت منح اللجوء إلى الرئيس السوري السابق بشار الأسد وأفراد عائلته لأسباب إنسانية، كاشفا وصوله إلى موسكو.

ونشرت صحيفة تليجراف، أن عائلة الرئيس السوري بشار الأسد هربت إلى روسيا بعد أن شنت الجماعات المسلحة هجومًا استولت فيه على مساحات واسعة من الأراضي في سوريا.