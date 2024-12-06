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قطار رقم 1109 يقوم من الفيوم الساعة 5.50 ويصل الواسطى 6.28 ويصل القاهرة 8.25 "ثالثة مكيفة. قطار رقم 2008 VIP الإسكندرية أسوان موعد قيامه الساعة 20.00 مساء.

قطار رقم 91 السد العالى أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 22.40 مساء.

قطار رقم 187 السد العالى أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 18.30 مساء.

قطار رقم 1111 تهوية ديناميكية يقوم من الفيوم الساعة 12.50 ويصل الوسطى 13.40 ثم يصل القاهرة 15.10.

القطارات المكيفة و الروسى على خط (أسوان - القاهرة):

أولا: القطارات المكيفة والروسى على خط (القاهرة - أسوان):

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 قائمة بـ مواعيد القطارات المكيفة والقطارات الروسية العادية التى تعمل على خط (القاهرة - أسوان، والعكس)، ومواعيد قيامها، والتى تستلزم الحجز المسبق قبل استقلالها.

شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد قطارات الصعيد المكيفة والروسية على خطوط السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية