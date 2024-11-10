شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس التكنولوجيا التطبيقية.. بوابة هامة لتأهيل الطلاب والحاقهم بسوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

تعد مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوابة هامة لسوق العمل حيث تسمح للحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بها، ومن ثم فهى بوابة هامة لسوق العمل ويكتسب الخريج مهارات تؤهله بشكل مباشر للالتحاق بوظائف داخل مصر وخارجها، وتقدم التحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية هذا العام قرابة 39 ألف طالب من خريجى الشهادة الإعدادية وتم قبول قرابة 8 آلاف منهم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أنه يتم تطوير مدارس التعليم الفنى، وتحديث التخصصات، مشيرة إلى أن الوزارة تركز على التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتي يبلغ عددها حاليا 81 مدرسة بالتعاون مع القطاع الخاص وذلك لتأهيل طلاب هذه المدارس لسوق العمل المحلي والعالمي، مشددة على أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعد طفرة فى العملية التعليمية ويمثل مستقبل مصر الفترة القادمة، حيث يكتسب الطالب أفضل المهارات التى يتطلبها سوق العمل كما أنها تتميز بمواكبة تخصصاتها بسوق العمل والتكنولوجيا الحديثة وأيضا الذكاء الاصطناعي والرقمنة والتكنولوجيا.

وشددت الوزارة على أن خريج مدارس التكنولوجيا التطبيقية يكون مؤهلا لسوق العمل بنسبة 100% والقطاع الخاص يستثمر في هؤلاء الطلاب وهناك خريجين يتم طلبهم للعمل قبل التخرج من المدرسة للعمل في الشركة الأم، وهذه ميزة مهمة، ويتم أخذ طلاب وفقا لاحتياجات سوق العمل والقطاع الخاص، موضحة أن نسبة التشغيل من خريجى مدارس التكنولوجيا التطبيقية حتى العام الماضى كانت في المتوسط 80% لأن هناك بعض المدارس طلابها لديهم طموحات مختلفة لاستكمال دراستهم الجامعية.

وشددت الوزارة على أن الجامعات التكنولوجية تتيح للطلاب التقدم مباشرة لهذه الجامعات ويتم إجراء تنسيق خاص لهم، وهذه الجامعات تم إنشائها حتى يستطيع الطالب استكمال دراسته التطبيقية، وفى ذات التخصص المناظرة، وهذه النوعية من الخريجين وهو التكنولوجى الماهرة يتواجد بجزء رئيسى في العملية الإنتاجية.



وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة لتطوير مناهج التعليم الفنى تم الانتهاء من تحديث المناهج وتطويرها بشكل كامل وسيتم تطبيق مناهج حديثة على جميع المدارس وفق منهجية الجدارات، وتم إلغاء تخصصات واستحداث تخصصات أخرى وفقا لاحتياجات سوق العمل لإعداد طالب قادر على العمل والتأهيل في المستقبل وده جزء أساسى في متطلبات المستقبل في الوظائف، ومن أبرز التخصصات مثلا تم إلغائها مثل السكرتارية، واستحداث على سبيل المثال الحوسبة وتجارة التجزئة والمبيعات والرقمنة في الإنتاج الصناعى، كما تم تحديث تخصصات منها اللحام والفندقة لتكون هناك عملية متكاملة في العملية التعليمية حيث يوجد قرابة 210 تخصص في التعليم الفني واستحداث تخصصات لم تكن موجودة في الماضى لتلبية رغبات واحتياجات سوق العمل الدولى والمحلى