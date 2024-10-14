"بينت شعرها على التيك التوك".. اعترافات صادمة من بطل فيديو سحل زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

باشرت نيابة العجوزة، تحقيقاتها مع "حداد" بطل فيديو سحل زوجته وقص شعرها وسط الشارع بمنطقة أرض اللواء، بعد إلقاء القبض عليه اليوم الإثنين.

وأنكر الزوج الاتهامات المنسوبة إليه بضرب وسحل زوجته وقص شعرها بسلاح أبيض، نافيًا كافة الاتهامات المنسوبة إليه منها.

وبمواجهة المتهم بمقطع الفيديو المتداول لحظة قيامه بسحل زوجته، اعترف بالواقعة مبررًا ضربه لها لعدم استجابتها له بعدم تصوير مقاطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" مظهرة شعرها رغم أنها محجبة/ وطالبها بعدم تصوير مقاطع فيديو دون حجاب لكنها لم تستجب.

أضاف الزوج المتهم: "حسبي الله ونعم الوكيل فيها دي مبتحترمش رجالة ولا بتسمع كلام رجالة"، ولاتزال التحقيقات مستمرة مع المتهم حتى الآن.

وكشفت أجهزة وزار الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك"، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على إحدى السيدات بمحافظة الجيزة.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، إنه في إطار جهود أجهزة الأمن لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص يحمل سلاح أبيض، ويقوم بالتعدي على إحدى السيدات محدثاً إصابتها بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.

وأضافت، أنه بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة العجوزة من السيدة المشار إليها بقيام زوجها بالتعدي عليها على النحو المشار إليه محدثاً إصابتها بجروح متفرقة بالجسم.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المشكو في حقه وبحوزته الأداة المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لخلافات بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الواقعة تعود لرجل يعمل حدادًا، ظهر في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يمزق شعر زوجته بوحشية وسط الشارع بأرض اللواء، وسط دهشة المارة وعجزهم عن التدخل.