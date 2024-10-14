"دايت مقصود".. روجينا تكشف أسباب نحافتها وفقدانها للوزن الفترة الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة روجينا عن أسباب نحافتها وفقدانها للوزن الفترة الأخيرة.

وقالت روجينا في حديثها ببرنامج "Et بالعربي"، عبر موقع "انستجرام"، إنه خسارتها للوزن بسبب دورها في مسلسلها الجديد، والمقرر عرضه في رمضان 2025، مضيفة: "دايت مقصود عشان الشخصية الجديدة".

وأضافت: "إن شاء الله في رمضان 2025 لقائي مع مي ممدوح المخرجة الجميلة والمؤلف محمود عزت، مسلسل مختلف وجريء وجديد وقضية من قضايا المرأة اللي إحنا كلنا بنجاهد عشانها، الرجالة هيزعلوا أوي، إحنا لسه في مراحل التحضير وماشيين كويس وفي جهد مبذول ، مي مخرجة بتهتم بالتفاصيل، ربنا يوفقهم".

يذكر أن روجينا شاركت في مسلسل "سر إلهاي" الذي عرض في شهر رمضان، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، ويشارك ببطولة المسلسل الفنان محمد ثروت، الفنان أحمد مجدي، الفنانة مي سليم، الفنانة رنا رئيس، الفنانة نهى عابدين.

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