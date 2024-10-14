أنغام من داخل المتحف المصري الكبير: فخورة إني جزء من تاريخ يمتد لآلاف السنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

نشرت المطربة أنغام، صورًا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، داخل المتحف المصري الكبير.

وكتبت أنغام، تعليقًا على الصور التي قامت بنشرها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" :فخورة إني جزء من تاريخ كبير وإرث يمتد لآلاف السنين و بوجودي في المتحف المصري الكبير اللي بيجمع عظمة حضارتنا في كل زاوية".

وتفاعل رواد موقع انستجرام، مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "صوت مصر الراقية"، "اجمل وارقى مصريه بالدنيا"، "فخر مصر مش بس صوتها"، "صوت مصر.. أحلى فنانة"، "فخر الصناعة المصرية"، "مطربة للتاريخ".

وأحيت أنغام حفلها الثاني ضمن سلسلة حفلات "ليالي مصر"، في المتحف الكبير، مساء السبت الماضي 12 أكتوبر، وللمرة الثانية، حمل الحفل لافتة كامل العدد، بعد نفاذ جميع تذاكر الحفل الأول، الذي أقيم يوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر.

تذاكر الحفلين، تراوحت بين 2000، و 3000، و 4000، و6000، و 8000، و 10000 جنيه.

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