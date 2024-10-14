معامل البحر الأحمر تفتح باب التسجيل للدورة الساسة من برنامج "اللودج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت معامل البحر الأحمر التابعة لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، عن فتح باب التسجيل في الدورة السادسة من برنامجها التدريبي "اللودج" بالشراكة مع "معمل تورينو للأفلام" وبرعاية فيلم العُلا للسنة الثالثة على التوالي. يعد "اللودج" برنامج إقامة إبداعي واحترافي سنويّ يشتمل على دورات تدريبية مكثَّفة لصُنَّاع الأفلام الطموحين من المملكة العربية السعودية، والعالم العربي، وقارتي آسيا، وإفريقيا.

ويستطيع صُنَّاع الأفلام تقديم طلباتهم حتى 7 نوفمبر 2024 للمشاريع من المملكة العربية السعودية، في حين يستمر التقديم لكل من المشاريع العربية والإفريقية والآسيوية حتى 15 ديسمبر 2024.

يحتضن البرنامج في نسخة السادسة، 5 ورش عمل مختلفة على مدار العام، خُصِّصَت أولها للفرق السعودية المشاركة، في حين تستهدف باقي الورش جميع الفرق المشاركة من مختلف الدول. يقدم "اللودج" نظرة سينمائية شاملة بدءًا من الفكرة، وحتى تنفيذها على أرض الواقع، ويُمَكِّن المشاركين من تطوير النصوص والمشاريع السينمائية بمساعدة نخبة من الخبراء الدوليين.

وكشف البيان الصادر عن مؤسسة البحر الأحمر السينمائي، أن المشاركين سوف يحظون بفرصٍ تدريبية تغطي الجوانب الفنية في صناعة الأفلام، كمراحل الإنتاج والتمويل والمبيعات والتسويق، عبر ورش عمل مكثفة مع خبراء الصناعة، كما سيتمكن المشاركون من تطوير مهاراتهم في كلٍ من: التصوير السينمائي، الإخراج، المونتاج، الصوت، وغيرها.

من جانبه، صرَّح ريان عاشور، رئيس معامل البحر الأحمر قائلًا: "نحث صُنَّاع الأفلام على تقديم مشاريعهم واستثمار هذه الفرصة المميزة لتحقيق رؤاهم السينمائية، ونرحب دومًا بالطامحين، حيث يتيح لهم برنامج اللودج الفرصة المثالية لصناعة قصصٍ فريدة ذات أثر ملموس، ونتشوّق لاستضافة صانعي الأفلام الراغبين في مشاركة سردياتهم مع العالم أجمع."

مع انتهاء البرنامج التدريبي، سيتمكن المشاركون من عرض مشاريعهم السينمائية في سوق البحر الأحمر خلال الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، بحضور نخبة من خبراء الصناعة العالميين. وسيتم الإعلان عن الفرق الفائزة بنهاية المهرجان 2025، وسيتقاسم الفائزون جوائز نقدية قيّمة.

مؤسسة البحر الأحمر السينمائي

مؤسسة البحر الأحمر السينمائي هي جهة مستقلة غير ربحية تم تأسيسها لتحويل المملكة العربية السعودية والعالم العربي إلى مركز عالمي لصناعة الأفلام، وتأتي تحت مظلتها عدة أقسام شاملة لجميع جوانب الصناعة السينمائية تساهم معًا في تشكيل هيكلها وبناء كيانها، وهي: سوق البحر الأحمر، وصندوق البحر الأحمر، ومعامل البحر الأحمر، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي. تُعتبر المؤسسة منصة رئيسية لصُنّاع الأفلام الواعدين في الصناعة، حيث تُمكنهم من ترك بصمتهم في المشهد السينمائي العالمي مع الحفاظ على تراث السينما العربية الكلاسيكية. تلعب مؤسسة البحر الأحمر السينمائي دوراً محورياً في رعاية الجيل الجديد من صُنّاع الأفلام، كما أنها تعمل على بناء صناعة أفلام مستدامة في المملكة العربية السعودية وإفريقيا وآسيا.

معامل البحر الأحمر

معامل البحر الأحمر هي مبادرة تابعة لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، وتهدف إلى تمكين صناع الأفلام، والكتّاب، والمحترفين في صناعة السينما لتحقيق رؤيتهم الإبداعية. وتركز معامل البحر الأحمر على استقطاب المواهب الجديدة وسرد القصص المُلهمة، وتشجيع المواهب الواعدة على التفكير خارج الصندوق لاستكشاف إمكانيات وآفاق لامحدودة. وذلك عبر توفير الموارد اللازمة وتقديم الدعم، لكل من صناع الأفلام السعوديين، والعرب، والأفارقة، ودول آسيا وذلك لتحقيق رؤاهم الرائدة والإبداعية.