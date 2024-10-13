كتلة لهب ودخان للسماء.. الصور الأولى لحريق التجمع الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

حصل "الخليج 365" على الصور الأولى لحريق شب في أحد المباني بشارع التسعين في التجمع الخامس بمحافظة القاهرة.

وشوهدت الأدخنة المنبعثة جراء الحريق ارتفعت بشكل كبير في السماء لتحجب الرؤية، وتحول المبنى إلى كتلة نار، فيما يواصل رجال الحماية المدنية جهودهم لمحاولة السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء؛ للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقي المباني المجاورة.

كان اندلع حريق داخل كافيه بشارع التسعين الجنوبي في التجمع الخامس، وسط محاولات من قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة عليه وإخماده.

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، دفع بـ10 سيارات إطفاء بقيادة نائبه، وفرض كردون أمني حول موقع الحريق لمنع امتداده للأماكن المجاورة.

تبين بالفحص اشتعال النيران داخل أحد الكافيهات بالتسعين الجنوبي، وسط جهود رجال الدفاع المدني لمحاصرة النيران ومنع وقوع خسائر في الأرواح.

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