عمرو مصطفى يثير الجدل على "فيسبوك": "موهبتي مش للبيع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

يواصل الملحن عمرو مصطفى، إثارة الجدل، وهجومه الحاد، عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، من خلال منشوراته.

وكتب: "بقالهم ٢٥ سنة وهمّا بيحطوني في مشاكل علشان يظهروني إني بتاع مشاكل، وكل ده عشان يخلوني زيهم، منافق وبيسمع الكلام".

وتابع: "بس بصراحة لو رضخت في يوم، هتبقى اللحظة اللي أقول فيها باي باي لموهبتي الحقيقية، وكأنهم كسبوا المعركة، أنا بختار أسمعكم ألحان صادقة، وعندي طريقتي الخاصة اللي مش هتنازل عنها مهما كانت الحرب شغالة".

وأضاف: "يا جماعة أنا صادق بروحي، وده اللي مضايقهم، لكن هفضل كده خلّوني في حالي، موهبتي مش للبيع، الصدق هو سر موهبتي، ومش هتغير علشان حد".

وطرح الفنان عمرو مصطفي مؤخرًا أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم "ليها فيا" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، والأغنية من أداء وألحان عمرو مصطفى، وكلمات أحمد إبراهيم، وتوزيع نادر حمدي.

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