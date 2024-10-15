أنا مش بتاع تريند.. وليد سامي: رفضت عروضا إعلامية لكشف الصلح مع إلهام عبد البديع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تصدرت الفنانة إلهام عبدالبديع، وزوجها الملحن والمنتج وليد سامي، قوائم تريند موقع البحث جوجل، الأيام الماضية بالتزامن مع التصالح الذي تم بينهما، بعد أيام من إعلان الملحن عن انفصالهما.

وعقب الصلح بينهما، كان السؤال هل كانت الرغبة في تصدر تريند مواقع التواصل وراء الإعلان عن الانفصال، ثم العودة بعدها بأيام؟

الملحن والمنتج وليد سامي، رد على سؤال "الخليج 365"، وقال: "أنا مش بتاع تريند، وإلا كنت عملت كده من زمان، أو مثلا قبل طرح كليب أغنية (متدلعة)، التي قدمتها مع إلهام حتى نستفيد"

وتابع: "أنا لو ليا غرض في التريند، كنت خرجت للرد عبر الصحف والمواقع، وقبلت عروض للظهور في برامج مختلفة، قدمت عروض مادية حلوة جدا، ولكني أحب عملي جدا، وأسعى للنجاح من خلال ما أقدمه في الموسيقى ، وأيضا في مسلسل (غموض)، الذي نستعد لتقديمه بشكل جميل جدا "

وعن المسلسل، قال: "الحمد لله شغالين بمنتهى الجدية، لتقديمه بأفضل صورة"

مسلسل "غموض"، أول تجارب الإنتاج الدرامي للملحن وليد سامي، وتشارك في بطولته إلهام عبدالبديع، مع وفاء عامر، محمد نجاتي، محمد أبوداود، نهال عنبر، من تأليف فتحي الجندي، وإخراج حسام سلامة.