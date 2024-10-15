صلاح عبدالله يعلق على حادث طريق الجلالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

أعرب الفنان صلاح عبد الله عن حزنه الشديد، بسبب حادث الجلالة، الذي أسفر عن مصرع 13 وإصابة 44 آخرين

وكتب "عبدالله" عبر حسابه الشخصي بموقع "إكس": "آه يا وجع القلب اللي مش ناقص وجع دكاترة المستقبل، ارزق اللي ماتوا الجنة ونعيمها يا رحمن يا رحيم، واللي عاشوا تمام الشفاء وعاجله يا قادر يا كريم، يارب".

وشهد طريق "الجلالة- السخنة" جنوبي محافظة السويس حادثًا مروعًا، حيث انقلب أتوبيس يستقله طلاب جامعة الجلالة أثناء عودتهم إلى منازلهم بعد انتهاء اليوم الدراسي، وأسفر الحادث عن وفاة أشخاص وإصابة آخرين، مما أدى إلى توافد أسر المصابين إلى مجمع طبي السويس للاطمئنان على حالتهم.

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