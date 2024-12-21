حفل الموريكس دور 2024 ينطلق الليلة والجوائز مفاجأة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 ديسمبر 2024 05:49 مساءً - تحت شعار “شفاء جراح العالم بالفن والموسيقى”، تستعد العاصمة اللبنانية بيروت لاستقبال أبرز نجوم الفن والمشاهير وتكريمهم في حفل جوائز الموريكس دور لدورة 2024، المقرر انطلاقه مساء اليوم السبت 21 ديسمبر.

ونشرت اللجنة المنظمة لجوائز الموريكس دور الإعلان الترويجي للحفل عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستغرام، وعلقت عليه بالقول: “عدنا مجدداً. هل أنتم مستعدون لأضخم مهرجان لتوزيع الجوائز في العالم العربي؟ موريكس دور 2024 قريباً على شاشة إل بي سي”.

هيلدا خليفة مقدمة حفل الليلة

كما نشر القائمون على الحفل، عبر الحساب الرسمي لموريكس دور، فيديو للمذيعة اللبنانية المتألقة هيلدا خليفة، وهي تستعد لخوض تجربة تقديم المهرجان المنتظر.

حيث علقت اللجنة على البوست المنشور بقولها: “ترقبوا الاعلامية هيلدا خليفة خلال تقديمها حفل الـMurex D’or السبت 21 ديسمبر 8:30 مساءً عبر شاشة الـLBCI”.

جوائز هذا العام مفاجأة

وتكتمت اللجنة المنظمة للحفل أسماء المكرمين في دورة العام 2024، وتردد أن جائزة إنجاز العمر ستقدم للمطرب القدير وليد توفيق بمناسبة مرور نصف قرن على بداية مشواره الفني، كما تم تداول أخبار مفادها أن عدد المكرمين سيتجاوز الثلاثين، بين نجم ونجمة، وسيُصار لزيادة بعض الفئات المكرمة لتضم نجوماً أتراكا وعالميين، عربًا وأجانب، حيث سيتواجد البعض منهم للمرة الأولى في حفل لبناني، إضافة إلى منتجين وملحنين وإعلاميين.

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