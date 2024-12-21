بعد ظهوره بالشماغ: تووليت يتصدر الترند من حفلته بالأردن

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 ديسمبر 2024 05:49 مساءً - أحيا مساء أمس الجمعة الموافق 20 ديسمبر، المطرب تووليت حفلاً غنائياً كبيراً بالأردن، وذلك بعد النجاح الذي حققه بألبومه "كوكتيل"، والذي نال إعجاب الجمهور.

تووليت بالشماغ الأردني في حفله

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تووليت يفوز بجائزة "الفنان الأكثر صعوداً"

فاجأ المطربجمهوره بالأردن بصعوده على المسرح وهو يرتدي الشماغ الأردني، الأمر الذي نال إعجابهم ومحبتهم. وخلال الحفل أطرب جمهوره بغناء ألبومه الذي يحمل عنوان "كوكتيل غنائي"، وقد تفاعل معه الجمهور بشكلٍ كبير.يُذكر أن الفنانحصد جائزة الفنان الأكثر صعوداً، ضمن حفل جوائز بيلبورد عربية للموسيقى، الذي انطلقت فعاليته بالعاصمة السعودية الرياض بمركز الملك فهد الثقافي، ضمن "أسبوع الرياض الثقافي". وجاءت قائمة المرشحين لجائزة الفنان الأكثر صعوداً مجموعة من كبار النجوم في عالم الغناء، وهم: عمرو دياب، أنغام، تامر عاشور، الشامي وتووليت.

وقد تواجد على السجادة الحمراء للحفل عددٌ كبير من النجوم والمشاهير، سواء المرشحون للجوائز أو غيرهم ممن يهتمون بالمجال الموسيقي، والذين حرصوا على التواجد في هذا الحدث الضخم والمهم.

تووليت يُحقق نجاحاً كبيراً بألبومه الغنائي الأول

يُذكر أن المُغنيTUL8TE كان قد حقق نجاحاً كبيراً خلال موسم الصيف الماضي، حينما أصدر ألبومه الغنائي الأول، والذي جاء بعنوان: "كوكتيل غنائي" عبْر مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات الموسيقى. وقد حققت أغنياته عدد مرات استماع كثيرة على مختلف المنصات الموسيقية. وفور تحقيقه هذا النجاح، أصبح تووليت- TUL8TE من أبرز المغنين في مصر والمنطقة العربية؛ مما جعل كثيرين يحاولون البحث عن شخصيته الحقيقية. وقد ترددت العديد من الشائعات عن شخصيته، والتي لم يتم كشفها بشكلٍ رسمي حتى الآن.

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