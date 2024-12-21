شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يرحب بسائحة أمريكية بطريقة مبتكرة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رحب مواطن في منطقة العلا بسائحة أمريكية بطريقة مبتكرة، حيث قال لها “أهلا بيكي في السعودية” وكأنه يغني، مما أضفى على اللحظة طابعًا فكاهيًا وودودًا.

وأظهر مقطع فيديو المواطن وهو يرحب بالسائحة بنفس الطريقة الغنائية، قائلاً: “أخبريني عن السعودية”، لترد عليه السائحة بنفس الأسلوب، قائلة: “إنها بلد جميل، رحبوا بي بطريقة مميزة”، ليرد عليها قائلًا: “سعدت بلقائك”.

وحظي فيديو ترحيب المواطن بالسائحة بتفاعل كبير من المتابعين الذين أثنوا على طريقة الترحيب المميزة والمبتكرة، مؤكدين على روح الضيافة والترحيب التي يتمتع بها الشعب السعودي.