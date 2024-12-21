شكرا لمتابعة خبر عن المرور: تضرر 20 مركبة ووفاة شخص في حادث مروري على طريق مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - باشرت الإدارة العامة للمرور حادث اصطدام جماعي على طريق مكة المكرمة بمدينة الرياض، حيث تسبب الحادث في تصادم 20 مركبة، وأسفر عن 10 إصابات متفاوتة، بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة واحدة.

وفقاً للبيان الرسمي، تدخلت فرق الدفاع المدني في الموقع وتمكنت من إنقاذ أحد الأشخاص المحتجزين داخل إحدى المركبات، كما تم اتخاذ الإجراءات النظامية المتعلقة بالحادث لضمان سلامة الحركة المرورية في الطريق.

وأكدت الجهات المختصة أن التحقيقات جارية لتحديد أسباب الحادث، مع دعوة قائدي المركبات إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات المرورية واتخاذ الحيطة والحذر لتجنب مثل هذه الحوادث.

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