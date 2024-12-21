شكرا لمتابعة خبر عن النمر: مراقبة الضغط أمر ضروري في المربعانية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب والشرايين، إن عدم التحكم في ضغط الدم يزداد بشكل ملحوظ في فصل الشتاء مقارنة بباقي الفصول الثلاثة الأخرى.

وأكد النمر عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس»، على ضرورة مراقبة الضغط بشكل دوري، خاصة في فترة “المربعانية” التي تشهد تقلبات في الطقس، محذرًا من تأثير هذه التغيرات على صحة الأفراد، وخصوصًا المصابين بارتفاع ضغط الدم .

وأضاف: “ركزوا على مراقبة الضغط في المربعانية لتجنب المخاطر الصحية المحتملة”، موضحًا أن انخفاض درجات الحرارة في هذا الفصل قد يؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية، مما يرفع ضغط الدم ويجعل من الصعب التحكم فيه.