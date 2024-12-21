الخليج اليوم .. الكويت وعمان تفتتحان بطولة "خليجي 26".. التفاصيل الكاملة عن الموعد والقنوات الناقلة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تنطلق مساء اليوم السبت منافسات بطولة كأس الخليج "خليجي 26" بمواجهة قوية تجمع منتخبي الكويت وعمان على أرضية ملعب جابر الأحمد الدولي في إطار لقاءات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.

وتشارك في بطولة كأس الخليج 8 منتخبات هي: السعودية والعراق وقطر والإمارات وعمان والكويت والبحرين واليمن مقسمة على مجموعتين كل أربع منتخبات في مجموعة.

وتضم المجموعة الأولى كلا من الكويت وعمان وقطر والإمارات، بينما تضم الثانية البحرين والعراق والسعودية واليمن.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة بين الكويت وعمان في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية والكويت والتاسعة بتوقيت عمان.

وتذاع المباراة عبر قنوات SSC news HD، والكأس HD1، والكويت الرياضية، الرياضية العراقية، والبحرين الرياضية، وأبو ظبي الرياضية، وعمان الرياضية، ودبي الرياضية 2.

ويسعى الكويت المستضيف لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الانتصار على ملعبه ومواصلة المسيرة في البطولة التي تقام للمرة الخامسة على أرضه فيما يستهدف المنتخب العماني مواصلة التفوق على نظيره الكويتي حيث حقق الانتصار في المباراة الأخيرة التي جمعتهما برباعية نظيفة في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.