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العقيل: موجات البرد مازالت مستمرة ومصحوبة بسقوط أمطار..فيديو

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الرياض - علي القحطاني - قال محلل الطقس بالمركز الوطنى للأرصاد عقيل العقيل، أنه مازال وقت طويل علي انتهاء موسم الشتاء ، مؤكداً علي استمرار موجة البرد.

وقال العقيل خلال مداخلة بقناة الإخبارية :” باقي علي امتداد فصل الشتاء وقتاً كبيراً ، يصل لحوالي ثلاثة أشهر وبالتالي مازالت هناك موجات باردة ، مصحوبة بسقوط أمطار”.

وتستمر انخفاض درجات الحرارة بالمملكة وخاصة على مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل والقصيم ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الرياض والشرقية.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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