شكرا لمتابعة خبر عن العقيل: موجات البرد مازالت مستمرة ومصحوبة بسقوط أمطار..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال محلل الطقس بالمركز الوطنى للأرصاد عقيل العقيل، أنه مازال وقت طويل علي انتهاء موسم الشتاء ، مؤكداً علي استمرار موجة البرد.

وقال العقيل خلال مداخلة بقناة الإخبارية :” باقي علي امتداد فصل الشتاء وقتاً كبيراً ، يصل لحوالي ثلاثة أشهر وبالتالي مازالت هناك موجات باردة ، مصحوبة بسقوط أمطار”.

وتستمر انخفاض درجات الحرارة بالمملكة وخاصة على مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل والقصيم ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الرياض والشرقية.