وزير الثقافة يفتتح معرض "تواصل الأجيال" بمتحف محمد محمود خليل وحرمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، معرض "تواصل الأجيال" الذي ينظمه قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، في إطار تدشين الموسم الفني الجديد لقاعة "أفق" بمتحف محمد محمود خليل وحرمه.

وفي حضور نخبة من الفنانين والمهتمين بالفن التشكيلي، أشاد وزير الثقافة بفكرة المعرض التي تجمع بين أعمال جيلين من رواد الفن التشكيلي، هما الفنان حسين الجبالي والفنان سيد قنديل. مؤكدًا أن مثل هذه المعارض تسهم في إثراء الحراك الفني وتنمية الذوق الفني لدى الأجيال الشابة، من خلال التعرف على تجارب فنية مختلفة. ودعا طلاب ومحبي الفنون التشكيلية لزيارة المعرض والاستمتاع بأعماله الفنية المتميزة.

وقال الفنان تامر عاصم، قوميسير المعرض: "يضم المعرض مجموعة من أعمال فنية لرائدين في مجال الفن التشكيلي، هما: الفنان حسين الجبالي، أحد أبرز فناني الحفر في مصر، والذي شغل منصب نقيب الفنانين التشكيليين ورئيس جمعية فن الحفر المعاصر. كما تولى العديد من المناصب الأكاديمية، وحصل على جوائز محلية ودولية عديدة. والفنان سيد قنديل، الذي شغل منصب عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان ورئيس الجامعة، وله إسهامات بارزة في مجال الفن التشكيلي."