الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد انخفاض درجات الحرارة، وحالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

وذكرت هيئة الأرصاد، في بيان، أن حالة الطقس اعتبارًا من الثلاثاء المقبل تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات مئوية.

وقالت "الأرصاد"، إنه يسود خلال الساعات المقبلة، طقس معتدل الحرارة في أول الليل، مائل للبرودة في آخره، حار نهارًا على أغلب الأنحاء.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة تشهد رياحًا معتدلة، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أن حالة الطقس اليوم السبت 12 أكتوبر 2024، تشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق من مدينتي "حلايب - شلاتين"، على فترات متقطعة.