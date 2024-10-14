فرد الأمن في واقعة إمام عاشور يتصالح مع "الصقر" في قضية التشهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

قال علي فايز، محامي فرد الأمن المعتدى عليه من قبل لاعب الأهلي إمام عاشور داخل مول تجاري بمنطقة الشيخ زايد، أن موكله قرر التصالح الودي مع اللاعب السابق أحمد حسن في قضية التشهير وإساءة استخدام مواقع التواصل الإجتماعي.

أضاف فايز في بث مباشر على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، أنه أقنع موكله فرد الأمن بالتنازل عن جنحة التشهير ضد اللاعب السابق "أحمد حسن"، والتصالح الودي دون مقابل مادي احترامًا له.

وشهدت أزمة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي مع فرد أمن مول الشيخ زايد تطورًا مثيرًا، بعدما تقدم علي فايز دفاع عبد الله مصطفى، فرد الأمن برفع جنحة مباشر ضد الكابتن أحمد حسن نجم منتخب مصر، بناء على طلب المجني عليه.

وأشار فايز إلى أن الجنحة المباشرة تتضمن اتهام عبد الله مصطفى إلى الكابتن أحمد حسن، بالإساءة والتشهير بسمعته، وإساءة استغلال مواقع التواصل الاجتماعي بنشر مقطع فيديو على صفحته يتهم فيه "عبد الله" أنه حصل على أموال من إمام عاشور يوم الواقعة المعروفة بـ"خناقة المول"، وهذا الادعاء لم يحدث وهو ما اعتبره تشهير وادعاء باطل ضده.

لفت إلى أنه تم الادعاء مدنياً في الدعوى بمبلغ مليون وواحد جنيه، بخلاف العقوبة الجنائية.