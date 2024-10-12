سقوط 6 من تجار الصنف.. ضربة موجعة لمعلمين المكيفات في أسوان ودمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قام قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسوان ودمياط بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج التالية.

مديرية أمن أسوان

أسفرت الحملات عن ضبط 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة، حيث تم ضبط 7 آلاف و300 كيلو جرام لمخدر الحشيش، و3 آلاف و500 كيلو جرام لمخدر البانجو، وكمية من مخدر الشابو بحوزة 3 متهمين اثنان منهم لهم معلومات جنائية، كما تم ضبط 4 قطع سلاح ناري عبارة عن 4 أفراد محلية، وعدد من الطلقات، وتم تنفيذ عدد 8001 حكم قضائي متنوع.

مديرية أمن دمياط

أسفرت الحملات عن ضبط 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية؛ حيث تم ضبط 7 آلاف و350 كيلو جرام لمخدر الحشيش، و8 كيلو جرام لمخدر البانجو، و10 كيلو جرام لمخدر الهيدرو، وكمية من مخدري الهيروين بالإضافة إلى 3 أفراد محلية، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 3 متهمين لهم معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف، وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية، والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.