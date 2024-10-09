حوادث بشعة يومية.. طلب إحاطة لوزير النقل بشأن ازدواج طريق الباجور- بنها الإقليمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب عن دائرة الباجور، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، بشأن أعمال صيانة ورصف الطريق الإقليمي الواقع بين مدينتَي الباجور وبنها.

وقال البرعي، في بيان له اليوم الأربعاء، إنه تم تشغيل الطريق للاتجاهَين في حارة واحدة؛ نظرًا لأعمال الصيانة والرصف؛ الأمر الذي ترتب عليه وقوع العديد من الحوادث البشعة بشكل يومي، مطالبًا برصف وصيانة الطريق الإقليمي في المسافة من مدينة الباجور إلى مدينة بنها؛ للحد من الحوادث المتكررة بشكل يومي.

وأكد النائب أن عدم الانتهاء من ازدواج الطريق الإقليمي تسبَّب في إزعاج الكثير من أبناء الدائرة، وأصبح يُسمى طريق الموت؛ بسبب تزايد الحوادث، مطالبًا بسرعة تنفيذ الأعمال والصيانة وضم شركات أخرى للعمل على اقتصار المدة الزمنية.

وأشار البرعي إلى أنه لا أحد ينكر الطفرة الحقيقية التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لا سيما في مجال الطرق والكباري، وإعادة رصف الطرق والمحاور، إلا أن حوادث الطرق تؤثر على المواطنين، وليس من المعقول أن تهدر أرواح المواطنين بهذا الشكل.

وأشار النائب إلى قلقه الشديد بسبب تحرك ما يزيد على 65 مليون شاحنة طرق في مصر، وهو ما يتطلب الصيانة الكاملة لجميع الطرق؛ لخفض معدل الحوادث.