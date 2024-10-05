قطع رأسها على السور.. سر الجريمة 291 التي هزت الشارع التركي

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

لم يكتف شاب تركي بقتل فتاة وقطع رأسها، لكنه قتل أخرى بعد 30 دقيقة من جريمته الأولى، ثم أنهى حياته منحرًا، وفق ما أعلنت السلطات التركية.

سلطات إسطنبول، قالت إن المجني عليهما والمشتبه به يبلغون جميعهم 19 عامًا، ولم تحدد ما إذا كانت الضحيتان تعرفان قاتلهما المفترض.

وبحسب وكالة الأنباء التركية، قُطع رأس إحدى الضحيتين على أحد أسوار المدينة في منطقة الفاتح، حيث انتحر المشتبه به في وقت لاحق.

تعاني تركيا آفة قتل النساء، إذ سجلت جمعية تركية 290 جريمة قتل للنساء منذ مطلع العام، وأكثر من 160 وفاة مشبوهة أخرى صُنفت على أنها حالات انتحار أو حوادث.

انسحبت تركيا عام 2021 من اتفاقية دولية لحماية النساء من العنف، بالرغم من اعتراض جمعيات ونشطاء.