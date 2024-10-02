"لسه متصالحوش".. محامي أحمد فتوح يكشف كواليس زيارته لأسرة الضحية| خاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

قال المستشار أشرف عبد العزيز، المحامي الموكل بالدفاع عن لاعب الزمالك ومنتخب مصر أحمد أبو الفتوح، أنه تقدم وموكله بواجب العزاء لأسرة الراحل "أحمد الشوبكي" ضحيته في واقعة دهس طريق الساحل.

وأضاف "عبد العزيز" في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، اليوم الأربعاء، أن أسرة الراحل "الشوبكي"، تقبلوا العزاء، مؤكدًا أسرة الضحية ستعفو عنه لوجه الله في وقت مناسب.



وأوضح، أن أسرة الراحل "أحمد الشوبكي"، قالوا جملة واحدة وهي "العفو عند المقدرة بدون مقابل لوجه الله، وإن شاء الله سيكون في الوقت المناسب، بدون مقابل "مفيش أي حد اتكلم عن الدية الشرعية ولا أي حاجة" مشيرا إلى أن واجب العزاء لم يتطرق لأي حديث مع أسرة المجني عليه في تفاصيل القضية؛ معقبًا :"هما لسه متصالحوش".



وكان أحمد فتوح قد سبق وأصدر بيانًا، طلب من خلاله موافقة أسرة الضحية على زيارتها وتقديم واجب العزاء، كما تعهد فيه بمسؤولتيه الكاملة عن أسرته وبناته.

وأوضح فتوح في بيانه الذي أصدره في سبتمبر الماضي، أن السبب وراء عودته لتدريبات الزمالك عقب إخلاء سبيله، هو أنه مرتبط بعقد ولابد أن يلتزم به، مشيرًا إلى أنه لم يتعمد إيذاء مشاعر أسرة الضحية.

وكانت الدائرة الثانية في محكمة جنايات مطروح، برئاسة المستشار أمجد السيد عوض، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار بركات عبد الحليم والمستشار محمد عبد السميع العشماوي، والمستشار عبد الجليل محمد حماد، قد قضت بإخلاء سبيل أحمد فتوح، مع كفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، وتأجيل القضية إلى 22 أكتوبر المقبل.