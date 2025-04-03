بايبال تضيف عملة SOL وLINK لعملائها في الولايات المتحدة الأمريكية

أضافت شركة بايبال لخدمة الدفع الرقمي خاصتها دعم عملة SOL وLINK لعملائها في الولايات المتحدة الأمريكية.

لم تعلن بعد شركة بايبال عن ذلك رسميا إلا أن ما يظهر في الموقع الالكتروني للخدمة يظهر دعمها لهذه العملات في مناطق في الولايات المتحدة الأمريكية.

جدير بالذكر أن بايبال دمجت العملات الرقمية ضمن خدماتها بداية من سنة 2020 في الولايات المتحدة الأمريكية فقط على أن تتوسع مع مرور الوقت نحو باقي دول العالم.

حاليا يمكن ارسال واستقبال العملات الرقمية في بايبال للمستخدمين الأمريكان.

بالاضافة الأخيرة أصبحت بايبال تدعم العديد من العملات الرقمية وهي كالتالي:

البيتكوين والايثيريوم واللايت كوين والبيتكوين كاش وعملة بايبال المستقرة PYUSD بالاضافة إلى سولانا وعملة LINK.

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