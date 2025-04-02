بينانس تُلغي إدراج USDT من التداول الفوري في السوق الأوروبي امتثالا للوائح "MiCA"

ألغت منصة بينانس إدراج عملة تيثر (USDT) من التداول الفوري في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) وجاء ذلك امتثالا للوائح أسواق العملات المشفرة في أوروبا (MiCA).

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة أوسع للامتثال التنظيمي، حيث تتطلب (MiCA) من منصات التداول إزالة الأصول غير المتوافقة قبل التنفيذ الكامل في الربع الأول من 2025.

اعتبارا من 31 مارس، حذفت بينانس USDT من أزواج التداول الفوري، إلا أن المستخدمين لا يزال بإمكانهم امتلاكها والتداول بها عبر العقود الدائمة.

كما اتخذت منصة “Kraken” خطوة مماثلة في مارس، محولة USDT إلى وضع البيع فقط، بينما أعلنت “Crypto.com” عن خطط لشطبه إلى جانب تسعة عملات رقمية أخرى.

تعكس هذه التغييرات التحول التنظيمي في أوروبا، حيث تواجه منصات التداول قيودا متزايدة لضمان الامتثال.

ومع استمرار تطور الإطار التنظيمي، يبقى مستقبل العملات الرقمية غير المتوافقة في الأسواق الأوروبية غير مؤكد.

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