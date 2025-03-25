سعر الايثيريوم يحاول الانضمام إلى موجة الصعود ويختبر مستوى 2100 دولار

شهدت العملات الرقمية المشفرة انتعاش قوي خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 5% ليصل إلى 88,500 دولار، في حين تجاوزت سعر الايثيريوم حاجز 2100 دولار لأول مرة منذ أسبوعين.

بعدها عاود السوق التراجع لمستوياته الحالية حيث يتداول البيتكوين عند مستوى 87 ألف دولار بينما الايثيريوم عند 2000 دولار.

الارتفاع في أسعار العملات الرقمية داء مدعوما بزيادة التوجهات الإيجابية في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وصلت معنويات المستثمرين تجاه البيتكوين إلى أعلى مستوى لها منذ 14 فبراير، بينما أظهرت الإيثيريوم زخم تصاعدي متزايد.

ورغم هذا الصعود، لا تزال بعض المؤشرات على الشبكة تُظهر إشارات مختلطة.

فمقياس IFP للبيتكوين، الذي يقيس تدفقات السيولة، لا يزال أدنى من متوسطه المتحرك لـ 90 يوم، مما يشير إلى غياب انعكاس صعودي قوي.

كما أن مؤشر CQ لدورة السوق لا يزال في منطقة هبوطية، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان هذا الارتفاع مجرد تصحيح طبيعي أو بداية اتجاه هابط أعمق.

أما بالنسبة لمؤشر MVRV، فلا يزال دون متوسطه المتحرك لـ 365 يوم، وهو نمط شوهد سابقا في أغسطس 2024، عندما واجهت البيتكوين ضغوط بيع قوية قبل أن تستعيد توازنها.

كما أن مؤشر NUPL، الذي يعكس صافي الربح أو الخسارة غير المحققة، لا يزال أقل من متوسطه المتحرك، مما يُظهر أن الزخم الصعودي لم يترسخ بعد.

في ظل هذه العوامل، يبقى السوق في حالة ترقب، حيث يعتمد استمرار الصعود على انحسار الضغوط الاقتصادية الكلية.

تشير تحليلات “CryptoQuant” إلى أن الوضع الحالي قد يكون مشابه للعام الماضي، عندما تعافى سعر البيتكوين بعد فترة من التذبذب.

السؤال الآن: هل سيعيد التاريخ نفسه؟

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