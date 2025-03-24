سعر البيتكوين يتجاوز مستوى 88,000 دولار وعملة AVAX تحقق مكاسب معتبرة

واصلت عملة البيتكوين (BTC) ارتفاعها التدريجي، لتصل إلى مستوى 87,600 دولار لأول مرة منذ 7 مارس، قبل أن تتراجع قليلا لكنها لا تزال فوق 87,000 دولار، بل واخترقت مستوى 88 ألف دولار لتتداول فوقه حتى وقت كتابة هذه المقالة.

ارتفعت القيمة السوقية للبيتكوين إلى 1.73 تريليون دولار، مع هيمنة سوقية بلغت 58.5% على السوق.

في سوق العملات الرقمية البديلة، برزت عملة أفالانش (AVAX) بتحقيق مكاسب يومية بنسبة 12%، مقتربة من 22 دولار.

كما سجل سعر الايثيريوم والريبل ارتفاع بنسبة 3.5%، بينما ارتفعت SOL وLINK وSUI بنسب تراوحت بين 5% و7%.

ارتفع إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة بمقدار 80 مليار دولار، ليصل إلى 2.96 تريليون دولار، مما يعكس انتعاشا قويا في السوق.

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