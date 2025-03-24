- 1/2
- 2/2
واصلت عملة البيتكوين (BTC) ارتفاعها التدريجي، لتصل إلى مستوى 87,600 دولار لأول مرة منذ 7 مارس، قبل أن تتراجع قليلا لكنها لا تزال فوق 87,000 دولار، بل واخترقت مستوى 88 ألف دولار لتتداول فوقه حتى وقت كتابة هذه المقالة.
ارتفعت القيمة السوقية للبيتكوين إلى 1.73 تريليون دولار، مع هيمنة سوقية بلغت 58.5% على السوق.
في سوق العملات الرقمية البديلة، برزت عملة أفالانش (AVAX) بتحقيق مكاسب يومية بنسبة 12%، مقتربة من 22 دولار.
كما سجل سعر الايثيريوم والريبل ارتفاع بنسبة 3.5%، بينما ارتفعت SOL وLINK وSUI بنسب تراوحت بين 5% و7%.
ارتفع إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة بمقدار 80 مليار دولار، ليصل إلى 2.96 تريليون دولار، مما يعكس انتعاشا قويا في السوق.
اقرأ أيضا:
شركة “ميتابلانيت” تضيف 150 بيتكوين إلى احتياطاتها
مؤسس ترون يدعم فكرة تخفيض مكافآت شبكة ترون إلى النصف: كيف يمكن أن يؤثر ذلك على سعر TRX؟
كانت هذه تفاصيل خبر سعر البيتكوين يتجاوز مستوى 88,000 دولار وعملة AVAX تحقق مكاسب معتبرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المشفرين العرب وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.