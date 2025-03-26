مجددا: بينانس تُوقف موظف بسبب التداول بناء على معلومات داخلية: التفاصيل

أوقفت منصة بينانس موظف سابق في “BNB Chain” بسبب استغلاله معلومات داخلية لشراء عملة رقمية قبل الإعلان عن إطلاقها على منصة بينانس.

كشف تحقيق داخلي أن الموظف، الذي انتقل لاحقا إلى فريق محفظة بينانس، استخدم معرفته السابقة بالمشروع للتنبؤ برد فعل السوق، واشترى العملة المقصودة عبر عدة محافظ، ثم باع جزء منها لتحقيق أرباح بينما احتفظ بالباقي.

تم إيقاف الموظف فورا، وتعمل بينانس مع السلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما أكدت الشركة أن أي أصول مرتبطة بالحادثة ستُعالج وفقا للقوانين.

تلقت بينانس بلاغ من المجتمع حول الحادثة، لكنها أكدت أن المكافآت ستُمنح فقط لمن استخدموا قنوات الإبلاغ الرسمية، مع تخصيص 100,000 دولار لأربعة أفراد مجهولين.

ورغم عدم كشف الشركة عن اسم المشتبه به، ربط بعض مستخدمي X الحادثة بـ “فريدي نغ”، المدير السابق للعمليات في BNB Chain، بعد تتبع معاملات مرتبطة باسمه.

تشبه هذه القضية فضائح سابقة، مثل إدانة “إيشان واهي” من كوين بيس و”نيت تشاستين” من منصة OpenSea بتهم التداول بناء على معلومات داخلية.

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